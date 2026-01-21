All'Inter non è riuscita l'impresa di fermare l'Arsenal. A San Siro i nerazzurri hanno retto per un tempo, nella ripresa i cambi di Arteta hanno cambiato la gara e messo ancora più in mostra il gap tra le due squadre. "L’Inter perde in casa 1-3 con l’Arsenal e probabilmente saluta la top-8 (tre punti a Dortmund difficilmente basteranno), ma paradossalmente estrae una notizia positiva tra tutte queste negative: ci sta comoda nel massimo livello che il calcio in questo momento sta offrendo", sottolinea Libero.
"La squadra di Arteta fa la differenza con gli incredibili schemi da calcio d’angolo e con una partenza feroce che produce il gol del vantaggio al 10’ (sempre di Gabriel Jesus). L’Inter risponde colpo su colpo: al 18’, infatti, Sucic segna il momentaneo 1-1, e lo stesso Sucic con Thuram spreca un contropiede per il 2-2. Poi tocca a Esposito sfiorare il pareggio, prima dell’1-3 di Gyokeres che lascia questa sensazione ambivalente all’Inter: perdere partita e probabilmente top-8 ma convincersi, una volta in più, della propria forza".
