L'analisi di Fcinter1908.it all'indomani di Inter-Arsenal di Champions League terminata 1-3 al Meazza

Daniele Vitiello Redattore/inviato 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 08:02)

La cruda e amara verità è che l’Inter ieri sera ha affrontato una squadra più forte. Tremendamente, in questo momento almeno. E non c’è nulla di male ad ammetterlo. Anzi, aiuta a tenere i piedi per terra in un cammino che obbliga i nerazzurri a darsi delle priorità. Il messaggio sembra sia chiaro alla squadra, affisso in qualche modo al muro dello spogliatoio da Cristian Chivu già pochi giorni fa a Udine con scelte di formazione inequivocabili.

Da questa prospettiva diventa più facile mettere da parte la delusione per la sconfitta contro l’Arsenal. È doveroso farlo, anche rapidamente, perché tra due giorni a San Siro si riapre il fascicolo del campionato. E diventa ancora più importante continuare a viaggiare spediti, in un turno che prevede anche scontri impegnativi per Milan e Napoli contro Roma e Juventus in trasferta. È questo il momento di spingere sull’acceleratore, sperando di consolidare il primato.

Aiuterebbe ad affrontare con un pizzico di tranquillità in più lo snodo complicatissimo tra metà febbraio e la pausa di marzo. Il campionato si deciderà quasi sicuramente in quel frangente. L’Inter, che aggiungerà agli impegni già noti anche il doppio spareggio di Champions, ha l’obbligo quantomeno di tenere a debita distanza. Anche un'altra cosa aiuterebbe di certo: almeno un innesto dal mercato. Ci avviciniamo alla fine di gennaio e il giro d'orizzonti dei dirigenti dell'Inter non ha ancora prodotto nulla di concreto.

La falla a destra, però, è sotto gli occhi di tutti: anche se Dumfries dovesse tornare tra un mese, nella più ottimistica delle previsioni, sarebbe enormemente grave non consegnare a Chivu un'alternativa di livello a Luis Henrique. L'Inter magari riuscirà a metterci una pezza nei prossimi giorni, ma la verità è che avrebbe dovuto agire in maniera molto più tempestiva. Si fatica a chiedere in queste condizioni qualcosa in più all'allenatore, così come alla squadra. Non altrettanto clementi si può essere con chi programma dietro la scrivania.