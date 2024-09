Torricelli: “Inter resta favorita per un motivo. E le altre non brillano”

L'ex Juventus Moreno Torricelli ha parlato ai microfoni di TMW soffermandosi sull'avvio di stagione dei bianconeri, con un giudizio sul lavoro svolto fin qui da Thiago Motta e le possibilità di vittoria del titolo: "Mi è piaciuto l'approccio di Thiago Motta, non lo conoscevo al di là dell'anno scorso a Bologna in cui ha fatto qualcosa di strepitoso.

Mi è piaciuta la sua fermezza e la sua lettura chiara di ciò che deve essere la Juventus. E' arrivato, ha rinunciato a giocatori fortissimi ma la sua idea è sempre stata ferma e puntuale. E' partito bene, dopo 3 pareggi qualcuno storce un po' il naso ma il fatto di non aver preso gol in campionato è un qualcosa su cui costruire il futuro. Non ci metti un solo mese per portare la tua mentalità, secondo me i presupposti sono molto buoni".