Inter-Asllani, intesa totale: ecco quanto guadagnerà. Satriano a Empoli

Manca ancora l'ufficialità, ma di fatto l'affare è concluso: Krjstian Asllani è un nuovo calciatore dell'Inter . Ultimati gli ultimi dettagli, sia tra le due società che tra nerazzurri e l'entourage del centrocampista. Così scrive Tuttosport: "Dopo la fumata bianca tra club, ieri è toccato ai procuratori presentarsi in sede per discutere il contratto quinquennale da 800mila euro a salire che Kristjan Asllani firmerà con l'Inter. [...] Il giocatore è stato valutato 14 milioni: all'Empoli ne andranno 4 di prestito (molto) oneroso e 10 per il riscatto obbligatorio, nel pacchetto previsti pure altri 2 milioni di bonus.

Dopo gli ottimi risultati dati dalla joint-venture per Andrea Pinamonti (13 gol nell'ultima Serie A in Toscana), Piero Ausilio e Dario Baccin puntano di ripetere l'esperienza con Martin Satriano che, come il collega, andrà a Empoli in prestito dopo aver fatto molto bene a Brest nella seconda parte dell'ultima stagione (15 gare con 4 reti). L'Inter vuole testare i progressi dell'uruguaiano nel nostro calcio, intanto si è assicurata il vice Brozovic che voleva, ovvero un giovane dalla grande prospettiva che non faccia ombra al totem croato e che, all'occorrenza, possa pure giocare come mezzala, tutte qualità che hanno fatto pendere la scelta sull'albanese".