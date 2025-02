Nel momento decisivo, Inzaghi ha ritrovato tutto il sorriso con la vittoria contro la Fiorentina e il -1 dal Napoli e l'intera rosa. Dovrebbe avere tutti a disposizione. Tutt'ora in terapia Arnautovic e Thuram, ma per entrambi gli esami hanno escluso lesioni, quindi nelle prossime ore rientreranno in gruppo in pianta stabile e ci saranno per la sfida contro la Juve.