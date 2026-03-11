FC Inter 1908
Inter-Atalanta, la designazione: tocca a Manganiello, Collu 4o, al VAR Gariglio e Chiffi

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 29a giornata di Serie A: ecco gli uomini scelti per dirigere Inter-Atalanta
L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 29a giornata di Serie A: ecco gli uomini scelti per dirigere Inter-Atalanta:

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: PASSERO – ROSSI L.

IV: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: CHIFFI

