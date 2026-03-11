Stefan de Vrij dovrebbe preoccuparsi del suo posto nella nazionale olandese per il Mondiale visto il suo limitato minutaggio con l'Inter? In Olanda hanno posto questa domanda al c.t. Ronald Koeman che ha risposto così: "Abbiamo la massima competizione tra i giocatori in quelle posizioni. Matthijs de Ligt è infortunato, Stefan non gioca molto e, per fortuna, Aké (Nathan) ha giocato di nuovo per il Manchester City in FA Cup".
Koeman: "De Vrij al Mondiale? C'è un fattore che gioca a suo favore. Ma deve giocare ogni tanto"
Koeman: “De Vrij al Mondiale? C’è un fattore che gioca a suo favore. Ma deve giocare ogni tanto”
Il c.t. dell'Olanda risponde a chi gli chiede se la presenza del difensore nerazzurro è in dubbio al Mondiale
"Per quanto riguarda Stefan bisogna guardare il minutaggio. Ma non è il fattore determinante per me. Guardo anche le personalità della squadra, l'esperienza all'interno della squadra. Tutto questo parla a suo favore. Anche questi ragazzi sentono il bisogno di giocare, ma io lavoro principalmente con un gruppo solido perché ho fiducia in loro. Ci conosciamo bene e, dal punto di vista qualitativo, fanno ancora parte della nazionale olandese. Ma bisogna pur giocare qualche partita".
