Stefan de Vrij dovrebbe preoccuparsi del suo posto nella nazionale olandese per il Mondiale visto il suo limitato minutaggio con l'Inter? In Olanda hanno posto questa domanda al c.t. Ronald Koeman che ha risposto così: "Abbiamo la massima competizione tra i giocatori in quelle posizioni. Matthijs de Ligt è infortunato, Stefan non gioca molto e, per fortuna, Aké (Nathan) ha giocato di nuovo per il Manchester City in FA Cup".