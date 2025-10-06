FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

Inter, ora hai un attacco vero. Sbagliato andare indietro al 2022/23. È opinione diffusa che…

Inter Chivu
Rispetto a una stagione fa, l'Inter può disporre di un reparto d'attacco completo
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Le differenze tra quest'Inter e quella della passata stagione ci sono e sono tante. Tralasciando il cambio in panchina, la più corposa riguarda soprattutto l'attacco. Rispetto a un anno fa quando Simone Inzaghi aveva in panchina i vari Correa, Arnautovic e Taremi, adesso Cristian Chivu può contare su elementi di sicuro rendimento (Bonny ed Esposito).

Getty Images

"Un attacco vero, completo, addirittura con 4 punte e non un unico rincalzo di valore dietro ai titolari. Da quanto non accadeva in casa Inter. Sarebbe sbagliato andare indietro al 2022/23, quando Inzaghi aveva a disposizione Lautaro, Dzeko e Lukaku: allora, infatti, il quarto era Correa. E sarebbe superfluo andare oltre".

Getty Images

"Nelle ultime due stagioni, invece, dietro allo stesso Toro e a Thuram, subito capace di imporsi oltre le aspettative, c’era stato il deserto o quasi. Nel senso che, ad eccezione di qualche lampo, nel momento in cui mancava uno dei titolari, ecco spuntare gli spettri. Tanto che è opinione diffusa che, con un rinforzo in più là davanti, la squadra nerazzurra si sarebbe presa un altro scudetto", sottolinea il Corriere dello Sport.

(Corriere dello Sport)

