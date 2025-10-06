Il centrocampista della Cremonese ha commentato la sconfitta rimediata a San Siro contro i nerazzurri di Chivu

Fabio Alampi Redattore 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 01:02)

Alberto Grassi, centrocampista della Cremonese, ha commentato in zona mista la sconfitta rimediata contro l'Inter: "L'Inter è una squadra di grande qualità e oggi l'ha dimostrato, noi dobbiamo affrontare il campionato di domenica in domenica come abbiamo sempre fatto".

Il vostro obiettivo è una salvezza tranquilla?

"Io vengo da una stagione in cui l'inizio è stato fortissimo e l'epilogo diverso. Siamo partiti bene e dobbiamo continuare su questa strada, rimanendo umili".

Credi che l'approccio di oggi sia stato diverso rispetto a quello visto con il Milan? Il cambio modulo potrebbe aver inserito?

"In realtà era sempre un 3-5-2, ma è chiaro che con Vazquez in campo lui cerchi di alzarsi un po' di più: forse abbiamo sofferto un po' e non siamo stati in grado di metterlo a suo agio. Siamo entrati in campo convinti, ma l'Inter per organico è la squadra più forte del campionato".

Oggi si sono rivisti Vardy e Barbieri, oltre a Faye che ha fatto il suo debutto…

"Sono tutti giocatori da apprezzare, in settimana vanno sempre al massimo e spero che ci diano tanto".

Che insegnamenti traete dalla sfida di oggi?

"Contro i migliori c'è sempre qualcosa da portare a casa, oggi ho visto una grande qualità e velocità nei passaggi".

Pensi di essere cresciuto nelle ultime giornate?

"Ho avuto qualche problemino in ritiro, ora invece ho preso condizione e sto bene".

(uscremonese.it)