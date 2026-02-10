Dopo il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu , l'Inter oggi si ritrova ad Appiano Gentile per iniziare a preparare l'attesissima gara contro la Juventus. Il tecnico nerazzurro potrebbe tornare ad avere a disposizione due pezzi da novanta come Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella .

Intanto, come riporta Sky Sport, Vincenzo Montella é appena entrato ad Appiano Gentile. "Il CT della Turchia arriva in visita nel giorno in cui Calhanoglu è atteso al rientro in gruppo". Anche Barella è atteso in gruppo dopo l'infortunio muscolare patito due settimane fa.