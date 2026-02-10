FC Inter 1908
Sky – Inter, oggi atteso rientro in gruppo di Calhanoglu e Barella. Montella in visita ad Appiano

Sky – Inter, oggi atteso rientro in gruppo di Calhanoglu e Barella. Montella in visita ad Appiano - immagine 1
Dopo il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu, l'Inter oggi si ritrova ad Appiano Gentile. Possibile ritorno in gruppo di Calhanoglu
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter Calhanoglu
Getty Images

Dopo il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu, l'Inter oggi si ritrova ad Appiano Gentile per iniziare a preparare l'attesissima gara contro la Juventus. Il tecnico nerazzurro potrebbe tornare ad avere a disposizione due pezzi da novanta come Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella.

Sky – Inter, oggi atteso rientro in gruppo di Calhanoglu e Barella. Montella in visita ad Appiano- immagine 3
Getty Images

Intanto, come riporta Sky Sport, Vincenzo Montella é appena entrato ad Appiano Gentile. "Il CT della Turchia arriva in visita nel giorno in cui Calhanoglu è atteso al rientro in gruppo". Anche Barella è atteso in gruppo dopo l'infortunio muscolare patito due settimane fa.

(Sky Sport)

