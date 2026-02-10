"Lautaro? Io dico portaborracce, ma se avessi detto panchinaro non sarebbe successo nulla. Ha fatto il panchinaro, il senso del discorso è che non è stato protagonista nel Mondiale. Haniziato titolare, poi sedutino. Il discorso era relativo semplicemente a quando ha chiesto 12-14-16 milioni per rinnovare, cifre fuori dal mondo nel campionato italiano. Mi sono chiesto: ma su che base fa questa richiesta uno che va al Mondiale con l'Argentina che vince e non gioca? Questo era il discorso. Sto sul cazzo alla gente perché dico portaborracce, potevo evitare questo epiteto. Ma nella sostanza cosa cambia? Niente, non giochi. Semplicemente un modo più flambé per esporla. Lo stesso discorso che ho fatto dicendo panchinaro è basato sui fatti, estremizzo ma non c'è bugia: inizia titolare e finisce panchinaro.