Ospite di Centrocampo su YouTube, il giornalista Riccardo Trevisani è tornato sull'episodio che lo ha visto protagonista con Lautaro Martinez:
Trevisani: “Lautaro? Sto sul cazzo per un epiteto. Sanno tutti che è più forte Alvarez perché…”
"Lautaro? Io dico portaborracce, ma se avessi detto panchinaro non sarebbe successo nulla. Ha fatto il panchinaro, il senso del discorso è che non è stato protagonista nel Mondiale. Haniziato titolare, poi sedutino. Il discorso era relativo semplicemente a quando ha chiesto 12-14-16 milioni per rinnovare, cifre fuori dal mondo nel campionato italiano. Mi sono chiesto: ma su che base fa questa richiesta uno che va al Mondiale con l'Argentina che vince e non gioca? Questo era il discorso. Sto sul cazzo alla gente perché dico portaborracce, potevo evitare questo epiteto. Ma nella sostanza cosa cambia? Niente, non giochi. Semplicemente un modo più flambé per esporla. Lo stesso discorso che ho fatto dicendo panchinaro è basato sui fatti, estremizzo ma non c'è bugia: inizia titolare e finisce panchinaro.
Perché Julian Lavarez è più forte: lo so io, lo sa Scaloni, lo sa Julian, lo sanno tutti. Lautaro ha una capacità realizzativa fuori dal comune, ha un modo di calciare di prima fuori dal comune, sa fare gol di testa pur non essendo uno stampellone, ma ha delle carenze tecniche importantissime. Quanti assist ha fatto in questi 10 anni? Non li fa perché non ci pensa proprio, ecco perché fa tanti gol. Io preferisco Julian per un discorso tecnico, lui calcia le punizioni, per giocare a calcio, per dialogare con Messi è più idoneo e infatti gioca lui. A giocare a calcio è più forte. Serve fare gol? Metto Lautaro. Serve dialogo? Metto Julian. Ed evidentemente Scaloni preferisce dialogare. Forse l'allenatore dell'Argentina Messi preferisce dialogare".
