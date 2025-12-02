Inter, Toldo compie 54 anni: gli auguri del club nerazzurro all’ex portiere

Carisma, talento e determinazione. Francesco Toldo compie oggi 54 anni: il comunicato di auguri del club nerazzurro

Carisma, talento e determinazione. Francesco Toldo compie oggi 54 anni. Arrivato all’Inter nell’estate del 2001, Toldo ha difeso la porta interista in 233 partite ufficiali, distinguendosi per personalità e interventi che ancora oggi vivono nella memoria collettiva dei tifosi.