ultimora

Inter, Toldo compie 54 anni: gli auguri del club nerazzurro all’ex portiere

Inter, Toldo compie 54 anni: gli auguri del club nerazzurro all’ex portiere - immagine 1
Carisma, talento e determinazione. Francesco Toldo compie oggi 54 anni: il comunicato di auguri del club nerazzurro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Carisma, talento e determinazione. Francesco Toldo compie oggi 54 anni. Arrivato all’Inter nell’estate del 2001, Toldo ha difeso la porta interista in 233 partite ufficiali, distinguendosi per personalità e interventi che ancora oggi vivono nella memoria collettiva dei tifosi.

Inter, Toldo compie 54 anni: gli auguri del club nerazzurro all’ex portiere- immagine 2

Nel suo straordinario percorso con la maglia dell’Inter ha conquistato una Champions League, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, entrando poi di diritto nella Hall of Fame del Club.

Inter, Toldo compie 54 anni: gli auguri del club nerazzurro all’ex portiere- immagine 3
Getty Images

Da parte di FC Internazionale Milano, tanti auguri a Francesco Toldo, che compie oggi 54 anni!

