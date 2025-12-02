"La cosa di Allegri ha influito? Per me al 100% ed è una cosa per cui gli dirò bravissimo. Se vedi che gli arbitri sono condizionabili, fai tutto il possibile per portare a casa il risultato. Lui s'è preso il rosso e non ha avuto il rigore contro. Allegri è stato bravissimo, se c'è margine per fare qualcosa è fallo. In quella situazione ricordare che aveva arbitrato Milan-Cremonese, fa un lavoro di memoria e di pressione che è giusto. In un mondo normale sarebbe meglio non farlo, ma lo fanno tutti. Certo che lo ha condizionato e certo che ha fatto bene. Lavora per il Milan, prende 5 milioni all'anno ci manca solo che non lavora per il Milan