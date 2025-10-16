Inter, Ausilio al CdS: “La verità su Gasp, Lookman e Koné”

Piero Ausilio fa chiarezza. Il direttore sportivo dell'Inter ha concesso un'intervista a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che sarà in edicola domani mattina. “Inter, la verità su Gasp, Lookman e Koné”, l'anticipazione proposta dal sito del quotidiano in attesa di leggere il contenuto della chiacchierata.
Domani mattina in edicola con il Corriere dello Sport l'intervista al direttore sportivo nerazzurro
Dal mercato di questa estate, con la versione del dirigente nerazzurro sulle trattative sfumate per i giocatori di Atalanta e Roma, alla sfida contro i giallorossi con l'ex Gian Piero Gasperini in panchina. E tanto altro. Sarà un modo per fare chiarezza su diversi temi.
