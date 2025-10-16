FC Inter 1908
Inter, Ausilio al CdS: “La verità su Gasp, Lookman e Koné”

Domani mattina in edicola con il Corriere dello Sport l'intervista al direttore sportivo nerazzurro
Daniele Vitiello
Piero Ausilio fa chiarezza. Il direttore sportivo dell'Inter ha concesso un'intervista a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che sarà in edicola domani mattina. “Inter, la verità su Gasp, Lookman e Koné”, l'anticipazione proposta dal sito del quotidiano in attesa di leggere il contenuto della chiacchierata.

Dal mercato di questa estate, con la versione del dirigente nerazzurro sulle trattative sfumate per i giocatori di Atalanta e Roma, alla sfida contro i giallorossi con l'ex Gian Piero Gasperini in panchina. E tanto altro. Sarà un modo per fare chiarezza su diversi temi.

