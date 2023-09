Gds, pressione sull’Inter: “Autostrada verso lo scudetto, Inzaghi verso imperiale 8 su 8”

"Nella scorsa stagione l’Inter uscì in fretta dal gran premio per via dei punti buttati contro squadre di medio-basso livello. Le sconfitte a Udine e a La Spezia e a San Siro contro Empoli e Monza, i pareggi contro la Sampdoria e la Salernitana. Nel primo scorcio del nuovo campionato, il problema pare risolto, l’Inter ha battuto Monza e Cagliari. Sarebbe clamoroso se oggi l’Inter non vincesse contro un Empoli ultimo con zero punti e con zero gol segnati. Il turnover non ha funzionato in Europa, a San Sebastian contro la Real Sociedad in Champions, ma in Italia l’ampiezza e la qualità del gruppo di Inzaghi è tale per cui a Empoli l’Inter ha il dovere di prendersi i tre punti a prescindere dalle scelte di formazione. Come sempre, il peggior nemico dell’Inter è l’Inter stessa, la sua imprevedibilità, ma la finale di Istanbul ha cambiato qualcosa, ha alzato il livello di tenuta mentale", aggiunge il quotidiano.