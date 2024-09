Il Giornale – Inter, Inzaghi lo aveva detto e si vedono i primi scricchiolii

In questo momento il tecnico è nel mirino per i cambi, se li fa, se non li fa, per come li fa, per come non li fa. "Tutte le squadre non sono in bolla, ma si vedono i primi scricchiolii della squadra che ha vinto lo scudetto. Dovrà essere bravo e rapido Inzaghi a riprendere il giusto senso di marcia. E già sabato pomeriggio a Udine potrebbe non essere facile", si legge ancora sul quotidiano.