Si alza il sipario a San Siro, con l'Inter che è attesa da una notte da sogno: arriva il Barcellona, in palio c'è un biglietto per la finalissima di Champions League a Monaco il prossimo 31 maggio. Sono uscite poco fa le formazioni ufficiali della gara: Lautaro Martinez, capitano nerazzurro, sarà regolarmente al centro dell'attacco al fianco di Marcus Thuram. In difesa tocca ancora a Bisseck sostituire Pavard, mentre a sinistra c'è Dimarco dal 1'.