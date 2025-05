È il giorno che precede la partita tra Inter e Barcellona e tutti gli occhi sono puntati sul campo di allenamento di Appiano perché si attendono notizie su Lautaro in particolare che si è fatto male nella gara di andata e lavora per esserci anche al ritorno. L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi non ha dato certezze sul suo impiego e su quello di Pavard rimandando a domani la decisione. E ha anche detto di volersi affidare alle loro sensazioni.

Ad Appiano Gentile si sta allenando la squadra nerazzurra Lautaro e Pavard non parteciperanno al torello ma faranno riscaldamento personalizzato, come raccolto dagli inviati di FCINTER1908.IT, poi si aggregheranno alla squadra per la seconda parte dell'allenamento. Frattesi non è presente in questa seduta, è rimasto in palestra per una botta ricevuta. Dovrebbe comunque essere a disposizione domani.