Nando Orsi, dal 2004 al 2006 vice allenatore dell'Inter quando in panchina c'era Roberto Mancini, è intervenuto su Skysport e tra le altre cose gli è stato chiesto della gara di ritorno valida per la semifinale di Champions League tra la formazione di Inzaghi e il Barcellona di Flick.

«Fattore San Siro? Il Barcellona è abituato a giocare contro grandi club e in grandi stadi dove i tifosi spingono molto. Sicuramente San Siro spinge tanto. Bene per i blaugrana il recupero di Lewandowski che è un valore aggiunto sicuramente. Ma quando i difensori dell'Inter hanno un riferimento come può essere il centravanti polacco in attacco, al contrario di quando non ce l'hanno, riescono a marcarlo», ha sottolineato.