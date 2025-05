Inter e Barcellona, dopo il pareggio della gara di andata, potrebbero regalare uno spettacolo che andrà oltre i 90 minuti. Lo spettro dei calci di rigore esiste, e il Mundo Deportivo già pensa ad analissare i dati di Yann Sommer: "Sommer ha parato 17 dei 99 rigori calciati nei tempi regolamentari dall'inizio della sua carriera, avendo giocato per Basilea, Vaduz e Grasshoppers in Svizzera, Borussia Mönchengladbach e Bayern Monaco in Germania, e infine Inter in Italia. Tutto ciò si traduce in un sorprendente tasso di successo del 17,17%.