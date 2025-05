"A fine partita, durante il deflusso dal secondo anello, settore blu - ricostruisce il medico - questo giovane tifoso ha avuto un arresto cardiaco", una persona "senza particolari patologie. E' stato soccorso dalla pattuglia in loco, poi sono arrivato io e la mia équipe. Dopo la ricomparsa del ritmo cardiaco, il paziente è stato intubato e messo in coma farmacologico". Dopo la stabilizzazione, l'uomo "è stato portato alla Rianimazione dell'ospedale San Carlo" di Milano. "Era in respiro spontaneo - chiarisce Geddo - Domani dovrebbe essere svegliato e ad oggi non risultano segni di compromissione neurologica".