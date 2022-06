Inter, Bastoni resta. Bellanova impaziente: al Cagliari questi 2 giovani

Il difensore nerazzurro rimane, mentre l'esterno del Cagliari è sempre più vicino

Bastoni resta, Skriniar entra nel mirino del Psg mentre Raoul Bellanova è sempre più vicino. In questo momento l'Inter è quella più attiva sul mercato, senza contare che Dybala ormai è a un passo. Così come l'esterno del Cagliari. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’operazione è stata confezionata sulla base di 8 milioni e il prestito di alcuni giovani della Primavera nerazzurra. "I sardi fanno conto di avere a titolo temporaneo il centrocampista-goleador Cesare Casadei, ma sperano di ottenere l’ok anche per il giovane Franco Carboni. I dirigenti dei due club si sono già dati appuntamento per la prossima settimana".