L’Inter non si accontenta: oltre allo scudetto può battere altri tre record

Per l'Inter questo finale di stagione può trasformarsi in una lunga rincorsa verso record storici, seconda stella a parte. Lo scrive Il Giornale

Per l'Inter questo finale di stagione può trasformarsi in una lunga rincorsa verso record storici, seconda stella a parte. Lo scrive Il Giornale:

"Oltre a quello assoluto dei punti, l’Inter che contro l’Udinese è andata in gol per la 31ª volta in 31 partite (record strappato alla Juventus) può ancora centrare altri due primati. Quello dei gol subiti nei campionati a 20 squadre (20, per due volte la Juventus di Buffon) e quello delle partite senza gol al passivo, finora 19 (17 Sommer e 2 Audero, mentre il primato è a quota 21)".