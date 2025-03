«L'Inter - ha aggiunto il telecronista di Skysport- è la favorita in campionato e Coppa Italia. Non è la favorita in Champions e affronterà un Bayern Monaco fortissimo che ha però la difesa in totale emergenza. Il sogno è Triplete, sarebbe un risultato incredibile: complicato ma non impossibile. Ripeto: in Italia l'Inter è la favorita e in Europa due anni fa ha giocato contro il City giocandola alla grande. Col Bayern parte alla pari, con questa emergenza almeno. Col Bayern al completo i tedeschi sarebbero stati favoriti».