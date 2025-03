Sarà il Bayern Monaco il prossimo avversario dell'Inter in Champions League: i bavaresi hanno eliminato senza problemi il Bayer Leverkusen, stravincendo il derby tedesco con un complessivo 5-0. Una squadra, quella di Kompany, che non ha segreti, e che come ogni anno parte con l'obiettivo di vincere la coppa. A questo si aggiunge il fatto che molti nerazzurri la conoscono benissimo, avendoci giocato o avendola affrontata in passato, come ricorda La Gazzetta dello Sport: