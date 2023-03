Dalla finale del 1965 alla Coppa UEFA 03/04: i precedenti di Inter-Benfica

Sono tre i precedenti ufficiali nelle competizioni europee tra la formazione nerazzurra e quella lusitana

Alessandro De Felice

Inter e Benfica si affronteranno in Champions League nei quarti di finale dopo essersi incrociate solo in tre occasioni in gare ufficiali. Una, storica e indimenticabile, la finale di Coppa dei Campioni 1965, vinta 1-0 dall'Inter a San Siro grazie al gol di Jair. Poi il doppio confronto in Coppa Uefa, nel 2003/2004.

27-05-1965 Inter-Benfica 1-0 42' Jair

11-03-2004 Benfica-Inter 0-0

25-03-2004 Inter-Benfica 4-3 36' Nuno Gomez, 46' Martins, 61' Recoba, 65' Vieri, 68'

Nuno Gomes, 71' Martins, 78' Tiago

La finale di San Siro: Jair e la seconda Coppa dei Campioni — Guardatela, la foto qui sotto. Non c'è momento più crudele e dolce allo stesso momento, per chi vive il calcio. Un prato zuppo di acqua e fango, uno stadio pieno di gente, una notte di stelle sul campo e di nuvole in cielo a rovesciare sopra Milano una pioggia cattiva: benaugurante? A giudicare dall'esito, sì.

Questa foto è stata scattata il 27 maggio 1965. Jair da Costa doveva ancora compiere 25 anni. È quel ragazzone sdraiato sul prato bagnato di San Siro: ha appena calciato con il destro, finendo per terra. La testa sollevata a seguire la traiettoria di un pallone che Costa Pereira, portiere del Benfica, si appresta a parare comodamente. Si accovaccia, Costa, ma il pallone gli scivola dalle mani, prosegue in mezzo alle gambe, finisce in porta.

Jair da Costa, il 27 maggio 1965, ha regalato così la seconda Coppa dei Campioni consecutiva all'Inter. La prima era arrivata esattamente un anno prima, a Vienna, contro il Real Madrid. Ora Milano, San Siro, davanti al Benfica di Eusebio. Era la Grande Inter del 'Mago' Herrera. Era la Grande Inter: Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Peirò, Mazzola, Suarez, Corso.

Questo è stato il primo e unico confronto tra Inter e Benfica in Coppa dei Campioni.

Coppa UEFA 2003/2004: un ritorno scoppiettante — Nel 2003-2004 Inter e Benfica tornano ad affrontarsi negli ottavi di finale della Coppa Uefa. Nell'andata a Lisbona 0-0, con il ritorno a San Siro fondamentale per il passaggio del turno. Fu una partita incredibile, ricchissima di colpi di scena e giocate da urlo (su tutte quella di Karagounis in occasione di uno dei due gol di Martins). Inter sotto, poi avanti 3-1 e 4-2, prima del 4-3 finale.