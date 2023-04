Inter-Benfica, ultimi biglietti e cancelli aperti alle 19:00: tutte le info

Manca sempre meno: Inter-Benfica, ritorno dei quarti di finale. L’appuntamento è fissato sull’agenda di tutti i tifosi nerazzurri: dopo il 2-0 di Lisbona firmato Barella e Lukaku, la squadra di Simone Inzaghi ospita a San Siro i portoghesi, mercoledì 19 aprile alle 21:00. Sarà una notte unica, in cui ogni singola stilla di energia andrà […]

Manca sempre meno: Inter-Benfica, ritorno dei quarti di finale. L'appuntamento è fissato sull'agenda di tutti i tifosi nerazzurri: dopo il 2-0 di Lisbona firmato Barella e Lukaku, la squadra di Simone Inzaghi ospita a San Siro i portoghesi, mercoledì 19 aprile alle 21:00.

Sarà una notte unica, in cui ogni singola stilla di energia andrà utilizzata. Ed è per notti come queste che il pubblico interista saprà dare, come sempre, una mano incredibile ai ragazzi nerazzurri in campo.

San Siro sarà completamente nerazzurro per l'occasione, con l'ennesimo sold out stagionale. I tifosi saranno coinvolti in una coreografia che colorerà tutto il Meazza prima del fischio d'inizio.

Per Inter-Benfica sono in vendita gli ultimi tagliandi a disposizione.

INTER-BENFICA: CANCELLI APERTI DALLE 19:00 — L'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, per completare le procedure di controllo all'ingresso. L'apertura dei cancelli è prevista per le 19:00.

NOTA - Ad eccezione degli ingressi 2, 3 e 10, obbligatori, tutti gli altri ingressi riportati sui biglietti sono solo consigliati: è consentito perciò entrare dagli ingressi più liberi, per evitare lunghe code.

Le biglietterie saranno aperte dalle 18:00 per le operazioni di assistenza e per la vendita degli ultimissimi tagliandi.

I PRESENTI SONO TENUTI A RISPETTARE IL REGOLAMENTO D'USO E IL CODICE DI CONDOTTA, CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK: REGOLAMENTO

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. L'utilizzo delle mascherine FFP2 è raccomandato, come è consigliato evitare assembramenti e igienizzarsi spesso le mani. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto.

Sarà vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali.

In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.

(Fonte: Inter.it)