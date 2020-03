Biasin: “Juve-Inter? Per chi perde addio scudetto”. E sul futuro di Sanchez sentenzia così

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha parlato dei principali temi di attualità in casa Inter. Prima di tutto il futuro di Alexis Sanchez: “Deve fare molto di più per garantirsi un riscatto che, per me, non ci sarà al 99,99%. Calendario Serie A? Esiste ancora un problema legato a Inter-Sampdoria, che può essere recuperata solo con un’eliminazione nerazzurra dalle coppe. Juve-Inter? Dopo dieci giorni di non calcio è difficile fare previsioni. I nerazzurri potranno un po’ avvantaggiarsi dall’assenza dei tifosi. Di sicuro è una partita decisiva e, per ragioni diverse, chi perde può dire addio allo scudetto”.