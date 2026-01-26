A Radio Sportiva, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del recente rendimento di Yann Sommer.
Biasin: "Taglio netto di Sommer ora potrebbe creare più problemi che soluzioni perché…"
A Radio Sportiva, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del recente rendimento di Yann Sommer in casa Inter
“L'errore col Pisa è macroscopico ma incide relativamente su un giudizio.
La sua stagione è difficile ma un avvicendamento con Martinez è rischioso: Sommer serve per il gioco di piedi e un taglio netto potrebbe creare più problemi che soluzioni”, ha detto Biasin sul portiere dell’Inter.
