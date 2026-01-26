FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Taglio netto di Sommer ora potrebbe creare più problemi che soluzioni perché…”

ultimora

Biasin: “Taglio netto di Sommer ora potrebbe creare più problemi che soluzioni perché…”

Biasin: “Taglio netto di Sommer ora potrebbe creare più problemi che soluzioni perché…” - immagine 1
A Radio Sportiva, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del recente rendimento di Yann Sommer in casa Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter Chivu
Getty Images

A Radio Sportiva, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del recente rendimento di Yann Sommer.

Biasin: “Taglio netto di Sommer ora potrebbe creare più problemi che soluzioni perché…”- immagine 3

“L'errore col Pisa è macroscopico ma incide relativamente su un giudizio.

Inter
Getty

La sua stagione è difficile ma un avvicendamento con Martinez è rischioso: Sommer serve per il gioco di piedi e un taglio netto potrebbe creare più problemi che soluzioni”, ha detto Biasin sul portiere dell’Inter.

Leggi anche
Zazzaroni: “Non stimo Adani. Mai spazio a ex calciatori su Cds”. Sabatini:...
Cruciani: “Conte dice 2 cose senza senso”. Sabatini concorda, Zazzaroni attacca

© RIPRODUZIONE RISERVATA