Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani hanno commentato le parole di Conte post Juventus-Napoli, specialmente sull'onestà degli arbitri e del VAR

Matteo Pifferi Redattore 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 18:46)

Intervenuti al Podcast Numer1, Sandro Sabatini, Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani hanno commentato le parole di Conte post Juventus-Napoli. Parte Sabatini: "Per me c'era rigore di Bremer su Hojlund ma Conte trova il modo per passare dalla parte non del torto ma del complotto". Replica Zazzaroni: "Non ha parlato di complotto"

Incalza Sabatini: "Ma parla di onestà. Se spera nell'onestà vuol dire che per lui non c'è". Zazzaroni risponde: "Perché nel calcio c'è sempre stata onestà? Nel 2006, prima e oltre. Conte spera che ci sia onestà, non parla di complotti o altro. C'erano delle condizioni per rivedere al VAR quel rigore"

Interviene Cruciani: "Conte ha detto due cose che non hanno senso: la prima è richiamare al principio dell'onestà, se lo fa è perché ha dubbi che non ci sia. Mettere dubbi sull'onestà sul VAR e sull'arbitro è sbagliato. Poi dice che forse era meglio prima, dire questa cosa è sbagliato. Possiamo dire che sono due errori comunicativi di Conte?".

Replica Zazzaroni: "Noi parliamo di buonafede e malafede, lui ha sbagliato sintetizzandola con la parola onestà. Era sconquassato dal 3-0 e dalle condizioni con cui si è presentato a Torino ma non mi è sembrato polemico". Chiosa Sabatini: "Ha ragione Cruciani, chi parla di onestà vuol dire che un minimo di retropensiero ce l'ha"