Per un'offerta di 15-18 mln di euro, l'Udinese potrebbe dare l'ok alla cessione di Bijol, sul quale però ci sono anche Fiorentina e Bologna, pronte ad affondare il colpo. L'Inter, per provare ad accontentare i friulani, dovrebbe prima cedere De Vrij, tentato dall'Arabia Saudita e in attesa di prendere una posizione. Impensabile, invece, arrivare a Kim, visto che il Bayern non apre al prestito.