Non è bastata la spinta di San Siro, alla fine è il Bodo ad accedere agli ottavi mentre l'Inter deve dire addio alla Champions. Una serata amara quella dei nerazzurri che dopo l'andata, perdono anche al ritorno.

Su X Fabio Ravezzani analizza così la sconfitta della squadra di Chivu: "L’Inter viene eliminata dal Bodo e Chivu ha responsabilità pesanti. Troppo presuntuoso all’andata, quando schiera una formazione zeppa di riserve. A Milano gioca a sorpresa la carta Frattesi, ma la variazione non funziona. Presunzione e un po’ di sfortuna fanno la frittata.".