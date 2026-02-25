Non è bastata la spinta di San Siro, alla fine è il Bodo ad accedere agli ottavi mentre l'Inter deve dire addio alla Champions. Una serata amara quella dei nerazzurri che dopo l'andata, perdono anche al ritorno.
Inter eliminata dal Bodo, Ravezzani: "Chivu, responsabilità pesanti. Troppo presuntuoso quando…"
Inter eliminata dal Bodo, Ravezzani: “Chivu, responsabilità pesanti. Troppo presuntuoso quando…”
Su X il giornalista commenta l'eliminazione dell'Inter ai playoff di Champions per mano del Bodo
Su X Fabio Ravezzani analizza così la sconfitta della squadra di Chivu: "L’Inter viene eliminata dal Bodo e Chivu ha responsabilità pesanti. Troppo presuntuoso all’andata, quando schiera una formazione zeppa di riserve. A Milano gioca a sorpresa la carta Frattesi, ma la variazione non funziona. Presunzione e un po’ di sfortuna fanno la frittata.".
