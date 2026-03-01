Il giorno dopo la gara col Genoa, il quotidiano analizza la vittoria dell'Inter, l'ottava consecutiva in campionato

Gianni Pampinella Redattore 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 16:32)

L'Inter in campionato non si ferma più. Il ruolino di marcia della squadra di Chivu è impressionante, contro il Genoa è arrivata l'ottava vittoria consecutiva. Il tecnico romeno è il migliore allenatore debuttante per media punti dagli anni 30 ad oggi, statistica che conferma il grande lavoro suo e dello staff.

"Se il sinistro di Mario Corso ha scritto la leggenda nerazzurra in modo imperituro, e chi non c'era passi da YouTube, quello di Federico Dimarco sta pennellando pagine e pagine di cronaca con cui è destinato a entrare nella storia. Stavolta niente assist (sono 15), ma direttamente un gol (sono 6), e che gol, quello che dopo mezzora sblocca il risultato e sfonda l'arrocco su cui De Rossi ha costruito la partita del Genoa. Passaggio verticale di Mkhitaryan, tiro al volo a 2 passi da fondo campo: rasoterra, chirurgico, perfetto. Come perfetta è la serata dell'Inter, all'ottavo successo consecutivo in campionato", l'analisi del Giornale.

"Finisce 2-0. Calhanoglu dopo Dimarco per fare tonda anche questa vittoria. Gol su rigore, pochi minuti dopo essere tornato dall'ennesimo infortunio. In contabilità anche la traversa di Mkhitaryan (sullo 0-0) e il palo di Luis Henrique, nella stessa azione in cui conquista anche il calcio di rigore (mano di un ingenuo Amorim). L'unica ombra della serata nerazzurra è l'infortunio di Bonny, al polpaccio destro. Da capire se è una botta o qualcosa di più serio. Di certo, non una grande notizia, contando che Lautaro ne avrà per almeno un altro paio di settimane, a essere ottimisti. Dumfries stavolta non è entrato".

"Bodo è già dietro le spalle, non cancellata, non si può, ma superata. Ma nella comfort zone del campionato, l'Inter non si spaventa e col palleggio va oltre i ritmi sempre bassi della Serie A, anche quando sembrano alti. Se ne era accorto anche Fabregas quando è passato a San Siro (lato Inter), martedì vedremo se e cosa di diverso nel frattempo ha preparato, sennò si sa già come finirà".

(Il Giornale)