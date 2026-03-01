"Prestazione positiva per Fabbri, che porta a casa senza problemi la sfida di San Siro, vedendo bene in occasione del rigore. Il braccio di Amorim, infatti, è davvero alto e intercetta il cross di Luis Henrique. Nonostante la distanza ridotta, il penalty è netto: fa bene Fabbri a fischiarlo già in campo. Dal punto di vista disciplinare, la linea seguita dall’arbitro romagnolo è coerente per tutto il corso della partita. Sono evidenti i due cartellini gialli estratti prima dell’intervallo.