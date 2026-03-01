Gianpaolo Calvarese ha analizzato così, sulle colonne di Tuttosport, la direzione arbitrale di Fabbri in Inter-Genoa:
Calvarese: “Bene Fabbri in Inter-Genoa: linea coerente, gialli corretti. Calhanoglu…”
"Prestazione positiva per Fabbri, che porta a casa senza problemi la sfida di San Siro, vedendo bene in occasione del rigore. Il braccio di Amorim, infatti, è davvero alto e intercetta il cross di Luis Henrique. Nonostante la distanza ridotta, il penalty è netto: fa bene Fabbri a fischiarlo già in campo. Dal punto di vista disciplinare, la linea seguita dall’arbitro romagnolo è coerente per tutto il corso della partita. Sono evidenti i due cartellini gialli estratti prima dell’intervallo.
Il primo è per Ruslan Malinovskyi, che entra in ritardo su Bonny dopo pochi minuti. Corretta anche l’ammonizione per Mkhitaryan, che interrompe con un fallo un possibile contropiede di Vitinha. Nel secondo tempo è inevitabile il giallo per Hakan Calhanoglu, che viene anticipato da Ekuban: secondo Fabbri ci sono i presupposti perché si tratti di una promettente occasione da gol e per questo decide di ammonire il centrocampista turco.
Anche dal punto di vista tecnico esame superato per Fabbri, quasi sempre vicino all’azione e per questo in grado di valutare bene le varie situazioni in campo. Se il primo tempo scivola via senza troppe interruzioni, qualche stop in più nel secondo, in cui il Genoa alza il livello dell’intensità della partita. Nel complesso, comunque, Fabbri gestisce bene l’agonismo del match"
