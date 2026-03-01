Come sta Ange-Yoan Bonny? Questo il dubbio dei tifosi dell'Inter all'indomani della vittoria sul Genoa in campionato. Il francese, uscito malconcio dalla sfida del Meazza, si è presentato stamattina ad Appiano Gentile per il consueto allenamento di scarico insieme ai compagni. Come riportato da Sport Mediaset, il numero 14 dell'Inter ha fatto lavoro atletico con coloro che hanno giocato di più:
L'aggiornamento da Sport Mediaset sulle condizioni dell'attaccante francese reduce da un problemino accusato ieri col Genoa
"Chivu ha visto Bonny, che è affaticato, anche se non risulta al momento dovrà sottoporsi a esami strumentali. Ora sembra remota comunque la possibilità che possa essere in campo contro il Como martedì sera in Coppa Italia".
