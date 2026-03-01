Le pagelle di Tuttosport su Inter-Genoa: il migliore in campo è Dimarco, tanti voti alti e due bocciature pesanti

Non ci sono dubbi per Tuttosport per quanto riguarda le pagelle: il migliore in campo di Inter-Genoa è Federico Dimarco. "È in formato Re Mida, ogni pallone che tocca, diventa oro: il gol è una chicca balistica", il commento al voto (7) per l'esterno interista.