Inter-Genoa, pagelle TS – Dimarco Re Mida. Male Thuram e un altro big. “Forse servirebbe…”

Le pagelle di Tuttosport su Inter-Genoa: il migliore in campo è Dimarco, tanti voti alti e due bocciature pesanti
Matteo Pifferi Redattore 

Non ci sono dubbi per Tuttosport per quanto riguarda le pagelle: il migliore in campo di Inter-Genoa è Federico Dimarco. "È in formato Re Mida, ogni pallone che tocca, diventa oro: il gol è una chicca balistica", il commento al voto (7) per l'esterno interista.

Tanti i 6,5, da De Vrij fino a Luis Henrique, passando per Mkhitaryan, Calhanoglu e anche il subentrato Diouf. Tutto il resto della squadra è da 6 in pagella ad eccezione di due top molto lontani dai loro tempi migliori.

Voto 5,5 per Barella: "Parte con grande grinta per cancellare le ultime prove opache, ma poi si perde nei soliti errori. Forse servirebbe un po' di riposo". Il peggiore è però Thuram, voto 5: "La sensazione che continui a giocare con un atteggiamento indolente, rimane. Qualche accelerazione, ma senza “garra”"

Sommer 6

Akanji 6

De Vrij 6,5 (Bisseck 6)

Carlos Augusto 6

Luis Henrique 6,5

Barella 5,5

Zielinski 6 (Frattesi 6)

Mkhitaryan 6,5 (Calhanoglu 6,5)

Dimarco 7

Bonny 6,5 (Diouf 6,5)

Thuram 5 (Esposito 6)

