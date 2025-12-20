Nell'Inter di quest'anno ci sono due frecce in più che incidono enormemente nella fase offensiva. Le alternative in attacco hanno alzato il livello del reparto e della rosa in generale rispetto all'anno scorso. Il giovane Pio Esposito si sta affermando, ma ancor di più Bonny si è dimostrato da subito valore aggiunto per la squadra. I numeri lo premiano: il nerazzurro è l'Under 23 che ha partecipato a più gol, e in meno partite, fino a questo momento nei top 5 campionati europei. Tra i primi 10 c'è soltanto un altro giocatore di Serie A.