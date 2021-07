Inter-Cagliari, si ragiona sulle contropartite per Nandez: due i nomi caldi

L'Inter punta a sbloccare nei prossimi giorni la trattativa con il Cagliari per Nahitan Nandez: gli aggiornamenti

Tra i giocatori finiti sul tavolo della discussione tra Inter e Cagliari per Nandez c'è anche Martin Satriano. L'uruguayano si sta mettendo in luce nel precampionato nerazzurro e l'Inter vorrebbe, infatti, tenerlo ancora un po' alla Pinetina. "Che possa essere lui l’uomo che sblocca l’affare Nandez? Tra l’altro, sul taccuino dei sardi ci sarebbe anche il nome di Agoumé, oggi unico vice Brozovic nella rosa a disposizione di Inzaghi. Insomma, le soluzioni per dare una svolta alla trattativa Nandez sono multiple, basta trovare un punto di incontro", commenta infatti La Gazzetta dello Sport.