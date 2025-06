Il regista, al centro di tante voci di mercato, salterà la prima gara del Mondiale per Club. Il tecnico valuta le alternative in regia

Andrea Della Sala Redattore 16 giugno 2025 (modifica il 16 giugno 2025 | 16:01)

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, l'Inter farà sicuramente a meno di Calhanoglu nell'esordio col Monterrey nel Mondiale per Club. Regista fisso della squadra di Inzaghi, ora Chivu dovrà decidere su chi puntare per la sua prima gara ufficiale.

"Il tecnico romeno è ancora un mondo da scrivere, studia parecchio e cerca una propria identità tattica, ma almeno all’inizio seguirà necessariamente la via della conservazione. In questi casi, Inzaghi avrebbe schierato senza pensarci il doppione del turco e per questo, anche solo per continuità, Kristjan Asllani deve essere considerato in prima linea per una maglia dal 1’ contro il Monterrey. Il centrocampista albanese, dopo un triennio senza mai decollare, è considerato in uscita (la prima a essersi interessata è la Fiorentina), ma Asllani potrebbe finire per godersi prima la vetrina insperata di questo Mondiale", riporta Gazzetta.

Nel nuovo laboratorio di Chivu, però, ci sono altre opzioni allo studio utili a far sentire il meno possibile la nostalgia di Calha (considerando la assenza di Zielinski e il leggero affaticamento post-nazionale per Frattesi). Ad esempio, una delle due mezzali titolari anche con il nuovo tecnico, Barella e Mkhitaryan, potrebbe essere spostata in posizione centrale. Sempre considerando che adesso la mediana di Chivu ha una nuova arma fresca di fabbricazione.

"Tutti hanno subito capito, durante i primi allenamenti a Ucla, che Petar Sucic è arrivato qui per restare. Avrà spazio contro il Monterrey, che sia a gara in corso o dall’inizio. In questo secondo caso, potrebbe semplicemente occupare il posto della mezzala temporaneamente piegata al ruolo di regista o, in extremis, potrebbe essere scelto lui stesso per la posizione di Calha. All’Inter sono convinti, che con la duttilità che si ritrova, il 21enne nuovo arrivato possa piazzarsi in tutti i ruoli di mezzo, anche se, per vestirsi da turco, forse servirà un pizzico di tempo supplementare. In nazionale Sucic occupa con profitto un posto in una mediana a due, assieme a Modric, il compagno che ritroverà da avversario in un derby che più croato non si può", aggiunge il portale sportivo.