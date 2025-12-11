La gara col Liverpool ha consegnato a Cristian Chivu una squadra demoralizzata. Per i nerazzurri ennesima mazzata in un big match, sconfitta arrivata nel finale e con un rigore inventato. Inoltre il tecnico ha perso per infortunio sia Hakan Calhanoglu che Francesco Acerbi . Come sottolinea il Giornale, il turco spera di esserci già in Arabia, mentre il difensore tornerà l’anno prossimo.

"Domenica il Genoa, per continuare a correre almeno in campionato. Poi la Supercoppa. Semifinale col Bologna (categoria “grandi” o non ancora?), da cui Chivu spera di strappare il pass per la rivincita. Che sia Napoli o Milan poco cambia, perché ha perso da entrambe. E alzare un trofeo sarebbe il modo migliore per dimostrare che l’Inter non ha la sindrome delle grandi sfide. Ma vuoi mettere il contrario?".