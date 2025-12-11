La gara col Liverpool ha consegnato a Cristian Chivu una squadra demoralizzata. Per i nerazzurri ennesima mazzata in un big match, sconfitta arrivata nel finale e con un rigore inventato. Inoltre il tecnico ha perso per infortunio sia Hakan Calhanoglu che Francesco Acerbi. Come sottolinea il Giornale, il turco spera di esserci già in Arabia, mentre il difensore tornerà l’anno prossimo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, quando tornano Calhanoglu e Acerbi. La speranza di Chivu. La Supercoppa sarebbe…
ultimora
Inter, quando tornano Calhanoglu e Acerbi. La speranza di Chivu. La Supercoppa sarebbe…
Ecco quando dovrebbero tornare i due giocatori usciti per infortunio contro il Liverpool
"Domenica il Genoa, per continuare a correre almeno in campionato. Poi la Supercoppa. Semifinale col Bologna (categoria “grandi” o non ancora?), da cui Chivu spera di strappare il pass per la rivincita. Che sia Napoli o Milan poco cambia, perché ha perso da entrambe. E alzare un trofeo sarebbe il modo migliore per dimostrare che l’Inter non ha la sindrome delle grandi sfide. Ma vuoi mettere il contrario?".
(Il Giornale)
© RIPRODUZIONE RISERVATA