Intervistato da Repubblica, Fulvio Collovati ha commentato il momento dell'Inter. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta arrivata nel finale contro il Liverpool. "Le sconfitte nei big match sono arrivate per disattenzioni difensive. Il rigore è stato assurdo, ok, ma non va bene che Bastoni si aggrappi alla maglia di un avversario".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Collovati: “Inter, sconfitte nei big match per disattenzioni. Rigore assurdo, ma…”
ultimora
Collovati: “Inter, sconfitte nei big match per disattenzioni. Rigore assurdo, ma…”
Intervistato da Repubblica, Fulvio Collovati ha commentato il momento dell'Inter
"Dal settantesimo in poi l'Inter in difesa perde di mordente. Chivu è stato un grande difensore, deve ovviare al problema. E in estate bisognerà fare mercato: l'unico vero marcatore, Acerbi, ha 37 anni".
(Repubblica)
© RIPRODUZIONE RISERVATA