Intervistato da Repubblica, Fulvio Collovati ha commentato il momento dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervistato da Repubblica, Fulvio Collovati ha commentato il momento dell'Inter. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta arrivata nel finale contro il Liverpool. "Le sconfitte nei big match sono arrivate per disattenzioni difensive. Il rigore è stato assurdo, ok, ma non va bene che Bastoni si aggrappi alla maglia di un avversario".

"Dal settantesimo in poi l'Inter in difesa perde di mordente. Chivu è stato un grande difensore, deve ovviare al problema. E in estate bisognerà fare mercato: l'unico vero marcatore, Acerbi, ha 37 anni".

