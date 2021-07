Calhanoglu ha già conquistato Inzaghi: ruolo centrale nella nuova Inter

Il centrocampista turco si è subito inserito nei meccanismi della squadra: la sua qualità un'arma in più per i nerazzurri

Nell'opera di costruzione della nuova Inter, allora, particolare attenzione va data all'inserimento di Hakan Calhanoglu, l'uomo scelto per portare qualità in mezzo al campo dopo il dramma Eriksen all'Europeo, la mezzala che dovrà accendere la metà campo offensiva. E Hakan ha fatto vedere un altro assaggio di quello che potrà essere, mettendo la firma nei primi 4 gol del match. Dai suoi piedi è partito l'angolo per il vantaggio, col nono centro di questa estate da favola di Martin Satriano. Poi l'assist in verticale per Dimarco (2-0), bissato quasi in maniera identica in apertura di ripresa per mandare in porta anche Pinamonti. Nel mezzo, Calhanoglu si è messo in proprio, realizzando il 3-0 prima del riposo con un bel tiro a giro dal limite dell'area. E Inzaghi alla fine se l'è coccolato".