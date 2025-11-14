Hakan Calhanoglu è il Betsson Player of the Month di ottobre! I tifosi nerazzurri hanno scelto il numero 20 nerazzurro come miglior giocatore del mese, votando attraverso i canali social ufficiali di Inter.

Il centrocampista turco ha brillato in questo avvio di stagione, trascinando la squadra con gol decisivi, prestazioni di grande qualità e concretezza.

Ottobre è stato un mese straordinario per Calhanoglu, protagonista assoluto con quattro reti complessive tra campionato e Champions League. La sua straordinaria vena realizzativa lo ha condotto in testa alla classifica dei marcatori di Serie A, dove continua a difendere il primato con cinque gol, a pari merito con Orsolini.

Il primo gol lo ha messo a segno in Europa, nella gara vinta in trasferta contro l'Union Saint-Gilloise dove i nerazzurri si sono imposti per 4-0. Poi è arrivata la rete contro il Napoli e la bellissima doppietta contro la Fiorentina, nella gara vinta 3-0 a San Siro.