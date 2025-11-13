L'ex attaccante è tornato sulle dichiarazioni di Zenga post Juve-Inter e ha attaccato duramente l'Uomo Ragno

Gianni Pampinella Redattore 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 17:57)

Dopo la partita Juventus-Inter (4-3) dello scorso 13 settembre, Walter Zenga ha rilasciato dichiarazioni che, secondo Adrian Mutu, avevano un tono offensivo nei confronti di Chivu e, implicitamente, dei rumeni. "Non sono stato duro, ma fermo e serio. Parlo perfettamente l’italiano, dopo quindici anni trascorsi lì, e riesco a capire quando un italiano usa un tono razzista o di disprezzo verso un popolo come il nostro".

"È una cosa che succede spesso. Fate un sondaggio tra i rumeni all’estero e vedrete: non siamo sempre rispettati come meritiamo. Mi ha dato fastidio che Zenga parlasse in quel modo. Forse mi sbaglio, e se è così, chiedo scusa a Walter. Ma se non mi sbaglio, allora avevo ragione: quel tono che ho percepito non era giusto nei confronti di Cristi".

"Zenga è cresciuto come allenatore in Romania, ha legami profondi con il nostro Paese, è stato sposato con una donna rumena e ha figli per metà rumeni. Dovrebbe quindi mostrare più rispetto e considerazione per un popolo che lo ha accolto a braccia aperte, lo ha sostenuto e coccolato. Quando ti riferisci a Chivu dicendo “il rumeno” — un giocatore che all’Inter è una leggenda quanto te — dovresti parlare con più rispetto. Potevi dirlo in modo molto più elegante", ha dichiarato Mutu.

L’ex portiere dell’Inter non è legato alla Romania solo per gli anni passati ad allenare squadre come FC Național, FCSB e Dinamo, ma anche per la sua vita personale: è stato sposato per quindici anni con una donna rumena, Raluca, da cui ha divorziato nel 2020.

(Digisport)