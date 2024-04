CdS – Inter, calo nervoso inevitabile: ora due record sono a rischio

"Sarà un derby vero quello di lunedì prossimo. Oltre al Milan, che farà di tutto per interrompere la striscia negativa, anche l’Inter non potrà permettersi calcoli: dovrà vincere per conquistare aritmeticamente lo scudetto, con 5 giornate di anticipo. I nerazzurri, infatti, non hanno approfittato del regalo dei “cugini”, non andando oltre il 2-2 con il Cagliari. Avessero vinto, nella stracittadina sarebbe stato sufficiente un pareggio per cucirsi tricolore e seconda stella sul petto". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'analisi di Inter-Cagliari, con un'ottica ora al derby di lunedì prossimo che potrebbe regalare lo scudetto della seconda stella ai nerazzurri.