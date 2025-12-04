Prepara altri cambi Cristian Chivu per la sfida contro il Como di campionato . Dopo le vittorie in Serie A col Pisa e Coppa Italia col Venezia, l’allenatore dell’Inter è pronto a ruotare ancora secondo il sito della Gazzetta dello Sport.

Rispetto alla Coppa Italia è pronto il ritorno di Sommer in porta, mentre in difesa riecco Akanji e Bastoni come braccetti con Bisseck favorito su Acerbi al centro . Tornano Barella e Calhanoglu in mediana, per il terzo posto c’è Zielinski in pole .

A sinistra riecco Dimarco, a destra ancora Carlos Augusto favorito, ma ci sono le opzioni Luis Henrique e Diouf visto che Dumfries e Darmian sono ancora out. In attacco è atteso il ritorno della coppia Thuram-Lautaro Martinez.