L'Inter ha faticato e non poco per avere la meglio su un Lecce non al completo. Un gol di Pio Esposito ha deciso la gara

Gianni Pampinella Redattore 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 11:32)

La gara col Napoli si è fatta sentire nella testa, ma soprattutto nei piedi dei giocatori. L'Inter ha faticato e non poco per avere la meglio su un Lecce non al completo per squalifiche e infortuni. È stato Pio Esposito a decidere la gara a 12 minuti dalla fine. "La splendida battaglia di domenica genera due modeste prestazioni al mercoledì, ma se il Napoli si arrende al Parma e alla stanchezza, l'Inter, pur faticando, riesce ugualmente a venire a capo del recupero col Lecce e con un'unghiata di Pio Esposito graffia la classifica col primo vero scatto del campionato".

"E sono proprio i cambi a decidere la partita in favore dell'Inter, come tante volte accade quando si scontrano le squadre più forti con le squadre dall'organico ridotto", sottolinea Il Giornale.

"Una conseguenza, quasi un'ovvietà, del calcio delle 5 sostituzioni, che non per nulla non piace a tutti, ma a quelli ricchi sì. Eppure il Lecce gioca una grande partita. Di difesa, ma non di catenaccio. Di attenzione e di coraggio. Con Carlos Augusto al posto di Dimarco, il motore nerazzurro perde metà cavalli sul lato sinistro; mentre a destra, se Chivu ha finora sempre fatto giocare Luis Henrique, e avessi detto, significa che sapeva da sempre che nel ruolo Diouf è molto peggiore del brasiliano, al netto della propaganda sempre attiva. Il risultato perciò è una squadra depotenziata sulle fasce, la sua forza, e anche in mezzo al campo, perché poi c'è da fare il conto anche con l'assenza, questa forzata, di Calhanoglu".

(Il Giornale)