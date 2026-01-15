Chivu, tensione con il giornalista: “Perché non ribalti la domanda?”

Durante l'intervista a Dazn, a Chivu è stata fatta una battuta, che però il tecnico non ha propriamente gradito

Cristian Chivu a muso duro. Il tecnico dell'Inter, dopo la vittoria contro il Lecce, ha difeso la sua scelta di concedere un giorno libero alla squadra proprio alla vigilia della partita. Una scelta inconsueta, che non si è mai verificata nella storia del calcio italiano.

Durante l'intervista a Dazn, a Chivu è stata fatta una battuta, che però il tecnico non ha propriamente gradito: "Volevo chiederle come le è venuto in mente del giorno di riposo e se, dopo il primo tempo, non le è passato per la mente di dire 'ma forse il giorno di riposo non lo do più visto che stiamo giocando così', ha detto scherzando il giornalista di Dazn.

Chivu non ha apprezzato la battuta: "O magari possiamo ribaltare la domanda e dire che abbiamo vinto per il giorno di riposo. Tutto è relativo. Io non devo giustificare le mie scelte, non devo allenare la mia coscienza, alleno per quello che vedo, per la mia esperienza, per quello che vedo negli occhi di questi ragazzi. Posso prendere decisioni che possono sembrare strane perché il calcio italiano non è abituato. Ma a volte bisogna avere il coraggio di fare determinate scelte. Possono pagare o meno ma non mi interessa. Mi interessano i prossimi cinque mesi".

Lo stesso giornalista ha poi commentato la risposta di Chivu: "Mi resta la grinta con cui ha difeso la sua scelta. Io avevo fatto una battuta ma non era il momento, per lui, evidentemente di essere ironico. L'ha difesa questa decisione e probabilmente sa di aver avuto ragione"