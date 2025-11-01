"Sarà una svolta epocale? Presto per dirlo, ma di sicuro, intanto, cambia formalmente la proprietà dell'Inter. Da Oaktree a Brookfield, fondo canadese che tramite un'operazione da 3 miliari di dollari circa ha rilevato il 26% di Oaktree , incamerando anche il 100% della società Inter. In realtà Brookfield - patrimonio da 88 miliardi di dollari - deteneva già il pieno controllo di Oaktree, dunque si tratta solo del completamento di un'acquisizione iniziata già nel 2019.

"In sostanza, quindi, poco cambia: è mutato "solo" il beneficiario effettivo dell’operazione, non più Oaktree ma Brookfield, fondo quotato alla Borsa di New York e su quella di Toronto, con due trilioni di dollari di fondi in gestione e ramificazioni ovunque. Curioso il fatto che sarà proprio Brookfield a versare la prima rata da 73 milioni per l'acquisizione di San Siro, che andrà versata entro 10 giorni", scrive Gazzetta.