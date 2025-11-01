Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni , su Radio Dee Jay , hanno fatto il loro consueto pronostico sulle gare del fine settimane Verona-Inter , Napoli-Como e anche Cremonese-Juve.

«Napoli-Como, metto 1-X. Se prima o poi la squadra di Fabregas fa un'impresa con una big può pensare in grande. Ma devo dire una cosa a Nico Paz. Sei fortissimo, ma non mi fai vedere più la testata che ho visto e poi ti butti a terra perché sei più forte di così», dice Caressa.