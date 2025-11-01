FC Inter 1908
I due giornalisti hanno detto la loro su come finiranno le gare del fine settimana tra le quali quella della formazione nerazzurra in trasferta
Eva A. Provenzano
Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, su Radio Dee Jay, hanno fatto il loro consueto pronostico sulle gare del fine settimane Verona-Inter, Napoli-Como e anche Cremonese-Juve.

«Napoli-Como, metto 1-X. Se prima o poi la squadra di Fabregas fa un'impresa con una big può pensare in grande. Ma devo dire una cosa a Nico Paz. Sei fortissimo, ma non mi fai vedere più la testata che ho visto e poi ti butti a terra perché sei più forte di così», dice Caressa.

Zazzaroni replica: «Napoli-Como metto uno e segna Rrahmani. Mi piace tanto il Como". Cremonese-Juventus per i due giornalisti finirà con la vittoria della Juve. E anche Verona-Inter, finirà con un "due" per entrambi.

1-2 Milan-Roma per Zazzaroni. Per Caressa la sfida tra Allegri e Gasperini finirà invece in parità.

(Fonte: Radio Dee Jay)

